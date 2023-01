La fin des Stooges, le groupe destroy d’Iggy Pop

Cette semaine nous nous attaquons à un groupe culte originaire de Detroit : The Stooges. Le groupe d’Iggy Pop, précurseur du punk notamment, grande source d’influence aussi pour le mouvement grunge.

Iggy Pop qui est d’ailleurs à l’actualité puisqu’il vient de sortir son 19e album solo baptisé Every Loser au début du mois (à découvrir dans notre nouveau rendez-vous du dimanche matin, Soundtrack avec Laurent Debeuf).

Mais revenons à cette dernière fois des Stooges… Tout d’abord, les Stooges c’est une histoire assez particulière, assez destroy aussi il faut dire, avec plusieurs Last Time et plusieurs réunions ensuite. Mais le premier Last Time remonte à l’année 1971, le 9 juillet 1971 pour être plus exact… Et ici c’est la drogue et particulièrement

