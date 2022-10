La fin des Ramones…

Le dernier album ?

Le dernier album des Ramones ? C’était au milieu des années 90 avec notamment un dernier album qui sort en juillet 1995 et qui dont le nom est pour le moins approprié Adios Amigos.

Et il faut dire qu’il était temps de mettre un terme à l’aventure du groupe, pas parce que le groupe n’était pas bon mais parce qu’il était clairement dysfonctionnel.

En effet, le cœur du groupe composé du chanteur Joey Ramone et du guitariste Johnny Ramone, ne cesse de se disputer assez violemment depuis de nombreuses années… Joey est vachement à gauche, tendance plutôt bohème et a un sacré problème avec l’alcool et Johnny, lui, est très à droite, a été éduqué à la dure, est passé par l’école militaire et n’est pas vraiment là pour rigoler…

La dernière fois sur scène…

La toute dernière fois c’était le 6 août 1996 au Palace à Hollywood et c’est typiquement le concert d’adieu avec pas mal d’invités… En effet, ce soir-là, Dee Dee Ramone, le bassiste de la formation initiale du groupe, est de retour mais on retrouve ici Lemmy de Motorhead, Chris Cornell de Soundgarden, Eddie Vedder de Pearl Jam…

