La fin des moteurs thermiques neufs en Europe est-elle une décision insignifiante ?

C’est le cas par exemple de la Norvège qui, plus drastique que nous, a programmé l’interdiction de cette vente pour 2025. L’Islande le fera en 2030 et, comme nous, la Grande-Bretagne l’imposera en 2035.

Si on examine la même mesure à l’échelle mondiale, on constate par exemple que le Canada a pris la même décision que l’Union européenne

Aux Etats-Unis , une douzaine d’Etats ont déjà pris des dispositions semblables et une politique fédérale est en cours d’élaboration par l’Environmental Protection Agency, qui vise à interdire la vente de ces véhicules pour 2032.

Le Mexique, le Maroc et l’Egypte ont, eux, opté pour l’interdiction de vendre des véhicules émetteurs de CO 2 à partir de 2040.

Et en Chine ? Le programme prévoit que les nouveaux moteurs thermiques n’y seront plus permis pour les véhicules publics en 2030, pour les mobylettes en 2035 et pour les voitures en 2040.