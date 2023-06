La fin des Espoirs

Face aux Pays-Bas, déjà, en ouverture de compétition, les Belges avaient galvaudé. Un peu, beaucoup, passionnément. 17 tirs, plusieurs grosses occasions mais zéro but. À l’époque, personne ne s’était vraiment inquiété. Les Diablotins avaient montré de quel bois ils se chauffaient et les Oranje étaient, eux aussi, finalement passés proche du coche à plusieurs reprises. Le match nul était donc logique (0-0).

Et puis, ce partage frustrant face à la Géorgie (2-2). Ce jour-là, on s’est inquiété un peu plus. Parce que le moral et en a pris sérieux coup. Les Diablotins menaient 2-0 et filaient vers une victoire tranquille face au pays hôte. Et puis un relâchement coupable. Trop sûrs de leurs forces, trop confiants, trop présomptueux, peut-être. Un premier but adverse qui sonne comme un coup de semonce. Et un 2e, en toute fin de match, pour brutalement faire retomber les Diablotins de leur piédestal.

Deux points en deux matches, alors. Bilan insuffisant pour Charles De Ketelaere, Loïs Openda et consorts. Deux leaders branchés sur courant alternatif. Parfois immenses, trop souvent déréglés et brouillons.

Mais, tout était encore possible. Une "simple" victoire contre le Portugal et les Diablotins filaient en quarts. Ils y ont cru. Avant de déchanter, encore, pour la 3e fois du tournoi.

Comme souvent à ce niveau, ça s’est joué sur des détails. Ces occasions gâchées contre les Pays-Bas, ce laisser-aller incompréhensible contre la Géorgie, ce pénalty trop naïvement concédé face au Portugal. Et puis, plus globalement, un manque de réalisme flagrant dans les moments chauds.

Invaincus en qualifications (6 victoires, 2 partages), les Belges arrivaient en Géorgie emplis de certitudes. Après de longs mois, harassants, pour en arriver-là, ce tournoi devait être la consécration de toute une génération. Un chant du cygne collectif, en quelque sorte, avant que les plus aguerris (Openda, Debast, De Keteleaere) ne vident leur casier pour définitivement rejoindre l’équipe A.

Malheureusement, l’épilogue n’aura pas été à la hauteur de l’histoire commune que ces jeunes avaient écrite jusque-là. Ce duel contre le Portugal était considéré, par beaucoup, comme le match le plus important de leur génération, il laissera sans doute quelques traces.

Pas de quarts de finale pour ces Diablotins. Pas de Jeux Olympiques 2024, non plus. Après cet échec, Jacky Mathijssen devrait, lui, logiquement se retirer et laisser place à un nouveau coach.

Plus que jamais, cette élimination (précoce) marque la fin d’une ère. Une fin amère…