La fin des Clash

Retour sur une dernière fois, un Last Tim, qui ne s’est pas vraiment déroulé comme on l’imaginait. Nous évoquons les dernières fois du groupe The Clash.

Une formation qui a toujours été très engagée, à l’image de son leader, le guitariste/chanteur Joe Strummer, un groupe assez porté à gauche et dont l’étonnante fin se fera à coups de gros budget.

Premier Last Time pour le groupe, c’est à travers le titre "Should I Stay or Should I Go".

Nous sommes en 1982 et The Clash sort son cinquième album Combat Rock sur lequel on retrouve ce célèbre "Should I Stay or Should I Go" chanté par le guitariste du groupe, Mick Jones.

Et dans ce titre, il se pose réellement cette question, dois-je rester ou dois-je partir ? En effet les tensions sont importantes au sein du groupe, pour des raisons d’entente mais aussi à la suite de grande consommation de drogue…

Le dernier concert du véritable line-up des Clash, c’est-à-dire, avec le guitariste Mick Jones, donne un concert assez étonnant sur l’invitation de Steve Wozniak, le cofondateur de Microsoft, en mai 1983 dans le cadre du New Wave Day à San Bernardino, en Californie. L’offre est de 500.000 dollars, une somme déjà…

