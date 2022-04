"La fin des abeilles", l’hommage de Caroline Lamarche à sa maman

Sophie Creuz nous présente le nouveau livre de Caroline Lamarche, qui s’intitule "La fin des abeilles".

Et il est question aussi dans ce livre d’un entretien, mais d’un entretien intime que Caroline Lamarche mène avec elle-même, autour du vieillissement et de la disparition de sa mère, très âgée qu’elle a accompagnée les dernières années de sa vie. Et disons-le d’emblée, ce livre-ci n’a rien à voir avec les nombreux autres de filles sur leur mère, où les regrets se disputent à l’amertume, la détresse à l’amour et où parfois la colère se libère sur le dos de la défunte. Caroline Lamarche a l’élégance et l’intelligence, la pudeur et le talent de faire de chaque moment personnel qui fonde son œuvre, un tremplin pour la poésie, la réflexion et la littérature.

Elle n’y déroge pas cette fois-ci mais se met en retrait pour capter ce qu’elle n’avait pas perçu chez cette mère. Et elle découvre qu’elles partagent, sans se l’être dit, et sans les avoir partagées justement, une même passion pour la littérature, un même goût du retrait et une affinité profonde avec la nature. Du moins, la fille découvre cela chez cette mère devenue moins imposante, moins active, plus accessible avec le handicap et le grand âge.