La fin de la première époque de The Cure…

On va évoquer la fin d’un chapitre, d’un chapitre important au sein des Cure, c’est le départ d’un des membres fondateurs : le batteur et le claviériste Lol Tolhurst.

Membre clef de Cure de ces débuts en 1979 jusqu’en 1989.

Remontons tout d’abord au début de l’histoire du groupe et ce premier album phare Three Imaginary Boys.

Ces 3 garçons imaginaires ou à l’imagination incroyable ce sont Robert Smith, guitare et chant, Michael Dempsey à la basse et Lol Tolhurst à la batterie…

Si le bassiste Michael Dempsey ne fait pas long feu de la formation et est rapidement remplacé par Simon Gallup, toujours présent aux côtés de Robert Smith au sein des Cure aujourd’hui, Lol Tolhurst reste, lui, un élément clef du groupe pendant les 10 premières années de la formation…

Pendant tout une période Lol Tolhurst représente 50% du groupe, il joue de la batterie, puis du clavier, il compose, c’est un élément…

