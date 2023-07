La fin de la discrimination positive dans les universités américaines, ça veut dire quoi ?

Aux États-Unis, une décision de la Cour suprême provoque beaucoup de réactions. Elle concerne les universités, en particulier la manière dont on y accède. Et elle ne favorise pas la discrimination positive. On vous explique !

Pour étudier dans une université américaine, il faut avant tout déposer un dossier de candidature respectant une série de critères très stricts. Jusqu’à aujourd’hui, l’origine et la couleur de peau de l’étudiant pouvaient faire partie de ces critères afin de permettre à certaines communautés d’avoir aussi des chances de faire ces études. C’est ce qu’on appelle la discrimination positive.

Maintenant, c’est fini. La Cour suprême, la plus haute instance du pouvoir judiciaire aux Etats-Unis, a pris la décision de mettre fin à un système mis en place, il y a plus de 50 ans, pour lutter contre les inégalités.

Si certains s’en réjouissent, d’autres craignent que les candidats blancs soient désormais avantagés par rapport aux autres.