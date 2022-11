La fin d’une histoire à Gistoux : l’ancienne école a été rasée pour faire place à du commerce et des logements

Les jeunes sont les premières cibles de ce dispositif, mais l’agence vise aussi d’autres catégories : des familles monoparentales qui ont parfois du mal à trouver un logement convenable avec un seul salaire ; ou les personnes âgées qui décideraient de vendre leur maison pour trouver un logement plus petit.

"Pour la catégorie B, on a des gens plus âgés, qui ont par exemple une maison des années 70 devenue trop grande ou qu’ils n’ont plus le courage à leur âge de rénover pour la mettre aux normes énergétiques. Pour ces gens, le prix de la maison parfois ne suffit pas pour acheter un nouvel appartement. On peut donc les aider. Et ça permet surtout de libérer une maison pour un jeune ménage qui a toute la vie devant soi pour se lancer dans des travaux de rénovation."