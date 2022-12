La fin d’année se fête en wallon à Charleroi !

À Charleroi, on aime célébrer les fêtes de fin d’année et comme à l’accoutumée, la Wallo’mobile est de retour pour chanter Noël ! L’Eden, le CPAS de Charleroi et El Bwesse à Téyate se sont associés pour proposer du 26 au 30 décembre de nombreux spectacles aux habitants du Pays Noir. La tournée de Noël c’est une trentaine d’escales dans la ville carolo et sa périphérie. En plus des représentations tout public, certains spectacles se veulent inclusifs et solidaires : la petite troupe se rendra devant les 9 maisons de soin et de repos du CPAS, plusieurs services résidentiels pour personnes en situation de handicap, l’unité de soins palliatifs du Grand Hôpital de Charleroi, pour que tout le monde en profite.

C’est tout sourire, que la joyeuse bande aux costumes colorés revisite chants de Noël et tubes belges en wallon, tout en interprétant aussi des compositions originales. La WalloMobile promet d’amener gaieté et chaleur par ces temps froids et pluvieux.