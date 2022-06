La fille trans d’Elon Musk va changer légalement son nom complet pour se distancier de son père

Dans les documents analysés par TMZ, Vivian veut donc changer de sexe et de prénom mais aussi et surtout de nom de famille car elle vivrait une rupture complète avec son père, Elon Musk. On peut lire dans le document ce qu’elle souhaite changer : "Identité de genre et le fait que je ne vis plus ou ne souhaite plus être lié à mon père biologique de quelque manière que ce soit."

Les deux protagonistes n’ont jamais parlé en public de leur relation, de leur rupture ou de la transition de Vivian. La seule allusion qu’Elon Musk a faite est un tweet de 'soutien' à la communauté trans : "Je soutiens absolument les trans, mais tous ces pronoms sont un cauchemar esthétique". Cependant, certains de ses commentaires ainsi que son soutien au gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et son projet de loi empêchant la discussion sur l’identité de genre et l’homosexualité dans les salles de classe. Le gouverneur a également banni les femmes transgenres des compétitions sportives scolaires et veut punir Disney qu’il juge trop progressiste…