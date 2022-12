"La fille du Père Noël" de Jacques Dutronc : une héroïne érotisée dans une chanson à l'imagerie BDSM

Les paroles de La fille du Père Noël sont emblématiques de la période Lanzmann de Dutronc. Jacques Lanzmann, frère de Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah.

Jacques Lanzmann, qui a signé toutes les grandes chansons de Dutronc des sixties, est cet écrivain et journaliste qui a insufflé aux textes de Dutronc une dimension éditoriale et sociologique. Ici, il s’amuse à jouer avec les personnages et les décors de la fête de Noël pour mieux les pirater.

"Je l'ai trouvée au petit matin / Toute nue dans mes grands souliers placés devant la cheminée / Pas besoin de vous faire un dessin / De battre mon cœur s'est arrêté / Sur le lit, j'ai jeté mon fouet / Tout contre elle, je me suis penché / Et sa beauté m'a rendu muet".

On notera l’effet Walt Disney de la scène, en mode Belle au bois dormant : "Tout contre elle, je me suis penché / Sa beauté m’a rendu muet". On soulignera aussi comment une simple strophe dans un couplet de chanson peut vivre sa vie et devenir, par exemple, le titre d’un film. De battre mon cœur s’est arrêté, c'est le titre de ce film de Jacques Audiard en 2005. Il est baptisé ainsi d’après la chanson La fille du Père Noël.

Une chanson de Noël pour adultes car il y a, de la part du parolier, une volonté délibérée de sexualiser le tableau traditionnel de la cheminée… et de transformer la jeune héroïne, qui est donc la fille du Père Noël, en pin-up de calendrier. C’est d’ailleurs pour ça qu’elle est "toute nue dans mes grands souliers". Pourquoi sexualiser le tableau de la cheminée ? Parce qu'en 1966, nous sommes dans la queue de comète de la libération sexuelle, et qu’il est de bon ton d’exhiber des héroïnes ultra érotisées.

La fille du Père Noël est aussi la cousine de Brigitte Bardot et de Barbarella, personnage sexe de la bande dessinée de Forest. Et puis surtout, parce que Jacques Lanzmann s’y connaît en femmes nues puisqu’il est le rédacteur en chef du magazine Lui, magazine de charme qui mixe entretiens politiques et femmes à poils.