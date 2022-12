La fille de Pelé partage une photo avec son père : "Une nuit de plus ensemble"

Kely Cristina Nascimento, l’une des filles de Pelé, a publié vendredi soir une photo de la légende brésilienne atteinte d’un cancer sur son lit d’hôpital à Sao Paulo, avec comme légende "une nuit de plus ensemble".

"On est toujours là, dans la lutte et dans la foi. Une nuit de plus ensemble", a-t-elle écrit aux côtés de la photo, postée sur Instagram vers 23h00 locales (samedi 02h00 GMT), où elle enlace son père alité de 82 ans, dont on ne voit qu’un côté du visage.

Mercredi, l’hôpital Albert Einstein, où se trouve l’unique vainqueur de trois Coupes du monde, avait annoncé que son cancer du côlon présentait "une progression" et qu’il avait besoin de "soins plus importants pour traiter une insuffisance rénale et cardiaque".

Quelques minutes avant la publication de ce communiqué, deux des filles de Pelé, Kely Nascimento et Flavia Arantes, avaient annoncé sur leurs comptes Instagram que leur père passerait Noël à l’hôpital.

Dimanche dernier, Kely avait publié une photo de Flavia massant le pied gauche de leur père pendant qu’il regardait la finale de la Coupe du monde à la télévision.

Après le match, l’icône du "futebol" avait félicité l’Argentin Lionel Messi pour son sacre "mérité" face à la France (3-3 a.p., 4-2 t.a.b.).

Durant ce Mondial, il a vu Neymar égaler son record de buts avec la Seleçao (77).

Celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps a reçu de nombreux messages de soutien depuis son hospitalisation, notamment de la part de la star française Kylian Mbappé, qui a appelé à "prier pour le Roi".

Pelé avait été admis le 29 novembre à l’hôpital Albert Einstein pour une réévaluation de son traitement de chimiothérapie après la détection d’une tumeur du côlon en septembre 2021.