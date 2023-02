La fille de Michael Jackson, Paris, a sorti un single grunge qui ressemble très (trop?) fort à Nirvana

Paris Jackson, la fille de Michael Jackson, a sorti un nouveau single très grunge, " Bandaid ".

"C'est le genre de musique que je rêvais de faire moi-même quand j'avais 14 ans, en découvrant Nirvana et les Pixies pour la première fois", a déclaré Paris Jackson. "Par les paroles, c'est ce que j’ai écrit de plus brut et de plus vulnérable depuis que je fais mes chansons. C'est la première fois que je me suis vraiment lâché et que j’ai crié en studio, ce que vous pouvez entendre dans le troisième refrain, et j'ai l'impression que c'est pour ça que ça devait être la chanson-titre de mon prochain album. "

Comme vous allez sans doute le constater dans la vidéo ci-dessous, ce nouveau morceau à des sonorités et des arrangements très proches de " Lithium ", ce titre phare de la carrière de Nirvana qui figurait sur l’album Nevermind.