La fille de Jack White joue de la basse sur scène avec son père

Ce n’est pas la première fois que la fille de Jack White joue avec son père. Elle est créditée sur la version studio de "Into The Twilight" qui figure sur l’album Fear of the Dawn sorti en 2022.

Et au sujet des enfants dont les parents sont des célébrités, les fameux "nepo-babies", qui sont en ce moment au cœur d’une polémique qui revient sur les privilèges qui leur sont octroyés, notamment leur facilité à entrer en contact avec d’autres acteurs, chanteurs, réalisateurs, Noel Gallagher a récemment donné son avis : "Je pense qu’il faut prendre en compte plusieurs choses. Ma fille me suit partout, derrière sa caméra et elle me filme très souvent, ce qui a permis de faire un making of complet sur mon prochain album Council Skies."

“Bien sûr, vous aimez être proche de ce que vous connaissez mais ils doivent aussi être bons dans leur domaine. Elle est douée dans ce qu’elle fait. Elle ne se contente pas de tourner la caméra vers moi en disant "c’est mon père". Non, elle fait bien son job."

“Et franchement, ce n’est pas la pire chose du monde de travailler avec ses enfants. Ils ne sont pas chers, vous voyez ce que je veux dire ? Mes garçons sont trop occupés à se gratter l’entrejambe et à traîner sur TikTok à la recherche de conneries pour s’inquiéter de ça. Ils ne me demandent pas pour devenir mon bassiste ou quoi que ce soit d’autre."

Noel Gallagher a partagé son opinion après d’autres commentaires de la fille de Bono, par exemple, Eve Huwson, l’actrice Jamie Lee Curtis, Lily Allen et Zoë Kravitz, entre autres.