La fille de Freddy Thielemans s’en prend au PS de Bruxelles : "Jamais mon père n’aurait été d’accord avec ce qui arrive"

"Je ne vais donc pas me représenter aux élections", annonce-t-elle. "Le parti n’a plus du tout de valeurs sociales, ne pense que par les politiciens et plus par les citoyens. Ces mêmes politiciens qui ont des voitures avec chauffeurs, qui gagnent plus que la majorité de la population. Ces politiciens qui ne sont plus dans la réalité, qui font laver leurs costumes au pressing, qui mangent au restaurant, qui vivent dans les beaux quartiers de la ville et qui ne viennent jamais dans les quartiers paupérisés, les quartiers qui vont encore trinquer pour une ville plus saine ?"

Quel représentant ou quelle représentante sont visés par cette déclaration ? Aucun nom n’est cité. Myra Thielemans poursuit appuyant sur les dossiers polémiques de la majorité PS-Ecolo-DéFI que sont le plan Good move ou encore la hausse de certaines taxes : "Mais mettez en place des alternatives alors pour la population, avant de taxer, de changer, de mettre des sens interdits…"

Qui réveillera ces capitalistes qui se disent socialistes ?

"Qui réveillera ces capitalistes qui se disent socialistes ? Je ne m’en sens pas la force, je vous l’avoue", termine-t-elle. "Mais je rêve de quelqu’un qui aurait cette force. Jamais mon père n’aurait été d’accord avec ce qui arrive. Et je pense si fort à lui et à mon parrain (Jef Baeck) en ce moment. Je suis triste pour eux, leurs valeurs et tout ce qu’ils ont porté."

Philippe Close, l’actuel bourgmestre PS de la Ville de Bruxelles avait été le chef de cabinet de Freddy Thielemans (décédé en janvier 2022) avant de devenir échevin puis lui-même bourgmestre. Philippe Close est considéré comme le fils politique de Freddy Thielemans.

Lors de la présentation de la liste PS aux communales de 2018, Philippe Close écrivait sur les réseaux sociaux concernant Myra Thielemans : "La liste du PS de la ville est complète et voici la dernière candidate. Heureux et un peu ému de vous annoncer que Myra Thielemans, fille de Freddy, occupera la 20e place. Son engagement de toujours et l’esprit de son papa nous motivent comme jamais !"

Dans une vidéo de présentation en vue du scrutin de 2018, Myra Thielemans déclarait soutenir "la liste du parti socialiste et bien sûr Philippe Close." Celui-ci la décrivait dans la foulée comme quelqu’un "qui veut faire bouger cette ville".

Sollicité, le cabinet du bourgmestre n'a pas souhaité commenter la publication de Myra Thielemans. "Je ne souhaite pas faire plus de commentaires à ce sujet", nous répond de son côté Myra Thielemans... Selon des sources socialistes, Myra Thielemans avait déjà exprimé en interne son souhait de quitter la ville de Bruxelles, de ne pas se présenter aux prochaines élections et ses critiques envers le plan de mobilité Good Move.