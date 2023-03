La fille de Daniel Balavoine parle de son addiction à la cocaïne

Joana Balavoine a évoqué son addiction à la drogue lors de l'émission "Dans les yeux d'Olivier" sur France 2.

Agée de 35 ans aujourd'hui, la fille de Daniel Balavoine avait déclaré avoir consommé de la drogue alors qu'elle n'était pas encore majeure au journal Paris Match il y a deux ans : "Je suis tombée dedans très jeune. Le cannabis est facilement accessible, on croit que c'est cool. (...) À 16 ans, lors d'un premier petit boulot d'été, on m'en a proposé. J'ai accepté. (...) Mais à 18 ans j'ai hérité, j'étais complètement paumée, je n'avais aucune notion de la vérité comme de la réalité. Et j'ai plongé dans la cocaïne."

Le matin, c'était devenu : un café, un rail de coke et je me roulais un joint.

Elle a pris la décision de reprendre la parole sur ce sujet face au journaliste Olivier Delacroix : "Le matin, c'était devenu : un café, un rail de coke et je me roulais un joint. (...) Je ne pouvais pas tenir, c'était impossible. Pourtant, j'y ai cru. Je ne comprenais pas pourquoi je consommais à ce moment-là. Je ne pouvais pas régler ça. Il a fallu que je parte en cure et que je fasse une analyse pour comprendre le mal. Qu'est-ce que je viens combler ?"

Joana Balavoine a eu le déclic suite à un accident de la route et aussi à cause de l'usure physique de son corps : "J'ai eu peur. J'ai eu tellement peur. J'ai commencé à souvent saigner du nez. Là, il y a une première prise de conscience. Là j'ai 29 ans. (...) Le corps n'en peut plus. Il est rempli de poison. (...) On a mal au nez. On saigne du nez. On a mal aux dents. On a mal à la tête. On est fatigués. C'est fatigant. Ça use."

La fille du chanteur qui a connu un grand succès dans les années 80 explique avoir pris une distance par rapport à son nom : "J'ai mis une distance émotionnelle car toute cette projection qu'on avait mise sur moi par rapport à lui, et moi je m'en servais pour être aimée, je n'en ai plus besoin."