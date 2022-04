Il s’agit en réalité de dix reprises enregistrées en 2016 par le frontman de Soundgarden, Audioslave et Temple of the Dog. La sélection avait été faite par Chris Cornell lui-même, pour mettre à l’honneur des artistes qui l’avaient inspiré pour son propre travail.

Parmi les covers, on trouve des titres de John Lennon ("Watching The Wheels"), Carl Hall ("You Don’t Know Nothing About Love"), Prince ("Nothing Compares 2 U") et d’autres.

Cet album est en lice face à d’autres d’AC/DC, des Foo Fighters, Paul McCartney et Black Pumas.