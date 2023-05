La fille de Benjamin Biolay insultée sur les réseaux sociaux, son père répond aux attaques

Le Festival de Cannes a débuté le 16 mai dernier pour se finir le samedi 27 mai. On a pu voir de nombreuses personnalités monter les marches à Cannes comme Anna Biolay, fille de l'artiste Benjamin Biolay.

En effet, Anna Biolay donne la réplique à son père dans le film "Rosalie". Suite à la projection du film, la fille de l'interprète de "Comment est ta peine ?" a été victime de nombreuses critiques.

Sur les réseaux sociaux, on peut retrouver des messages désobligeants sur son physique ou des remarques comme quoi elle est la "fille de".

Sur Instagram, la soeur de Benjamin Biolay a décidé de prendre la parole en indiquant : "Depuis 24 longues heures, ma nièce de 20 ans ne cesse de lire des horreurs absolues la concernant. Outre le fait d’être ‘la fille de’ et, de surcroît, n’avoir aucun talent et ne pas avoir à travailler (évidemment !), elle lit qu’elle ressemble à un chien, voire à une handicapée sévère... en d’autres termes, qu’elle est grosse et laide et qu’elle n’a rien à faire dans le paysage cinématographique français."