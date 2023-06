La fille d'Ipanema s'est éteinte, la chanteuse Astrud Gilberto est décédée

Née dans l’Etat de Bahia le 30 mars 1940, Astrud Gilberto s’installe aux Etats-Unis au début des années 1960. C’est en 1964 que le monde entier la découvre avec le titre "The Girl From Ipanema", titre signature de l’album Getz/Gilberto enregistré en 1963 à New York. Les compositions, huit sur l’album original, sont principalement signées Antônio Carlos Jobim et Vinicius de Moraes et deviendront quasi toutes des standards du genre. Sur deux titres "The Girl From Ipanema" et "Corcovado", Astrud, l’épouse de João Gilberto, vient glisser sa voix douce et nonchalante, rentrant elle aussi dans l’Histoire de la musique.