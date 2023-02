La fille d'Antoine de Caunes publie un message touchant suite au décès de sa mère

Emma de Caunes a choisi de publier un long message bouleversant sur sa maman via Instagram. La comédienne de 46 ans parle de ce que sa maman lui a apporté :

"Maman. Merci de m’avoir tant éclairée, de m’avoir offert cet appétit pour la découverte, la curiosité, la vie et l’amour, le côté couteau suisse, l’envie de tout, la découverte, la débrouille et surtout l’amour du cinéma... De la mer et des oursins, des pirates et du chagrin... Je suis anéantie de tristesse de te voir partir aujourd’hui mais tu seras pour toujours dans mon cœur, dans mes pensées et dans mes tripes… Meilleure maman du monde."

Parmi les commentaires de la publication, on retrouve des messages de Gilles Lellouche, Lou Doillon, Alain Chamfort ou encore Jamel Debbouze.

La comédienne Elsa Zylberstein, qui a partagé la vie d'Antoine de Caunes, a aussi laissé un message indiquant : "Mon Emma, je pense tellement à toi."