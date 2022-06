La "fille au napalm", photo iconique de la Guerre du Vietnam, a 50 ans

S’il y a une photo iconique représentant l’horreur de la guerre du Vietnam, c’est bien celle-là : celle qui représente une fillette nue qui court sur une route sur laquelle une bombe au napalm vient de tomber. Cette photo a été prise le 8 juin 1972, il y a 50 ans.

Kim Phuc Phan Thi a 9 ans et, ce jour-là, elle court sur une route pour fuir le bombardement par l’armée américaine de son village Trảng Bàng. Elle est brûlée par les flammes qui consument ses vêtements et atteignent sa nuque, son dos et son bras gauche.

Le napalm est de l’essence gélifiée qui a notamment été utilisée dans des bombes incendiaires (et dans les lance-flammes). Sa formule a été mise au point afin qu’il s’enflamme à une certaine température tout en collant aux vêtements ou aux objets. Une convention des Nations-Unies de 1980 interdit son utilisation contre des populations civiles.