La filière du circuit court reste marginale, malgré son succès pendant la pandémie

À l'épicerie "T’emballe pas" à Ciney, on trouve de tout en vrac. On trouve aussi bien les légumes des producteurs que le fromage du fermier. "C’est très important pour nous, parce qu’on connait le producteur, la manière dont il travaille, et en plus on travaille en direct, donc les asperges par exemple coûtent moins cher qu’en grande surface et elles ont vraiment un meilleur goût ", explique Manon Posocco, la patronne. "Au début du Covid, on a eu beaucoup de nouveaux clients, mais les gens ont repris les habitudes du supermarché."

Et ces clients, rencontrés dans un supermarché bruxellois, le reconnaissent : "On aimerait aller plus souvent dans les marchés ou chez les producteurs, mais on n’a pas le temps, et ici on peut trouver de bons produits. Et puis, si nous faisons attention à l’origine du produit, notre premier critère reste le prix".