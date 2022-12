La figurine originale d'E.T. vendue 2,6 millions de dollars aux enchères

La figurine animatronique originale d'E.T l'extraterrestre, utilisée dans le film éponyme de Steven Spielberg, a trouvé preneur ce week-end pour 2,6 millions de dollars (2,45 millions d'euros), selon les organisateurs de la vente.

Le lot phare de ces enchères étalées sur deux jours et tenues par la maison Julien's et Turner Classic Movies était présenté avec 1.300 autres accessoires de cinéma, des gants de boxe de Robert De Niro dans Raging Bull au marteau de Thor. Le sympathique extraterrestre est l'un des personnages les plus célèbres de la pop-culture et de la science-fiction depuis la sortie d'E.T, un énorme succès, en 1982. Presque toute la figurine est articulée: ses yeux globuleux, son long cou et bien sûr son doigt lumineux qu'il fait briller dans le film avant de prononcer sa réplique culte "E.T. téléphone maison". Une maquette de l'alien marron a également été vendue 125.000 dollars (117.000 euros), soit un peu plus que l'un des vélos utilisés dans la scène finale, parti pour 115.000 dollars (108.000 euros).

D'autres objets emblématiques du septième art étaient proposés et ont atteint des enchères élevées, comme le bâton avec lequel Charlton Heston a séparé la Mer Rouge en deux dans Les Dix Commandements (448.000 dollars, environ 422.000 euros) et le balai Nimbus 2000 d'Harry Potter (128.000 dollars, environ 120.000 euros).