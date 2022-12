La FIFA veut ajouter un nouveau mini-tournoi au calendrier : les World Series

Le président de la FIFA Gianni Infantino a dévoilé un nouveau projet lors de sa conférence de presse à Doha, vendredi. La fédération internationale de football veut utiliser la trêve internationale de mars tous les deux ans pour y organiser des mini-tournois avec des pays de différents continents.

Les "World Series" se dérouleraient les années paires, soit les années où l'Euro ou la Coupe du monde sont programmés. "De cette façon, nous voulons créer plus d'opportunités pour des matches internationaux entre des pays de différentes parties du monde", a expliqué Infantino. "L'importance d'un plus grand nombre de matches entre équipes de différents continents est évidente. De cette façon, les équipes peuvent acquérir plus d'expérience. L'idée a été travaillée et il y a un accord."

La FIFA souhaite en outre réunir les trêves internationales qui ont habituellement lieu en septembre et octobre à partir de 2025, ce qui permettrait d'organiser quatre matchs internationaux consécutivement. Les périodes internationales de juin et de novembre resteront comme telles.