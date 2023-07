La FIFA interdit à Al Nassr, le club de Ronaldo, de recruter de nouveaux joueurs

Le club saoudien où évolue Cristiano Ronaldo, Al Nassr, a été interdit de recrutement de nouveaux joueurs en raison de "dettes impayées", a déclaré la FIFA jeudi.

L'ancienne star de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus, Ronaldo, a rejoint le Moyen-Orient en janvier, et une série de stars l'ont suivi depuis. Le royaume saoudien cherche à rendre la Saudi Pro League crédible. Al-Nassr, qui a un nouvel entraîneur avec le Portugais de Botafogo Luis Castro, compte également dans son effectif le gardien colombien David Ospina, le milieu de terrain brésilien Luiz Gustavo et l'attaquant argentin Gonzalo Martinez.

Un porte-parole de la FIFA a déclaré: "Le club Al Nassr est actuellement empêchée d'enregistrer de nouveaux joueurs en raison de dettes impayées". Il n'a pas révélé le montant des dettes ni à qui elles sont dues. "Les interdictions seront immédiatement levées dès que le règlement des dettes aura été confirmé par les créanciers concernés".

Le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite, dont la valeur nette est estimée à plus de 600 milliards de dollars américains (près de 540 milliards d'euros), a acheté une participation majoritaire dans Al Nassr ainsi que dans trois autres clubs saoudiens en juin. Le club a renforcé son effectif en recrutant le milieu de terrain croate Marcelo Brozovic, en provenance de l'Inter Milan, le 3 juillet.