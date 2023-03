La FIFA encouragée à dédommager les travailleurs de la Coupe du Monde au Qatar

"Concrètement, nous proposons un plan et un calendrier pour dédommager les victimes", explique le responsable Justice économique et sociale chez Amnesty International, Steve Cockburn. "Ces travailleurs ont été maltraités pour rendre possible un championnat du monde qui a rapporté des milliards de dollars à la FIFA, mais qui a eu un coût humain sous la forme de familles endettées ou de proches décédés."

Selon Bieta Andemariam, directeur juridique du réseau de campagne en ligne Avaaz, l’opinion publique mondiale reconnaît la grave injustice commise à l’égard des travailleurs du Qatar : "Les gens exigent que la FIFA redistribue une partie des milliards de dollars gagnés grâce à la sueur, au sang et à la vie de centaines de milliers de victimes."