La fièvre du Mondial 2022 s'empare de Dubaï, qui cherche à attirer les supporters.

Un hôtel, sur l'île artificielle de The Palm, sera aussi entièrement réservé aux fans de football. Expat Sports dit avoir constaté une forte demande de réservations "du Mexique, du Royaume-Uni, d'Europe et d'Inde". "A ce rythme, nous nous attendons à ce que l'hôtel affiche complet", dit-elle.

Dimanche, le Premier ministre des Emirats et dirigeant de Dubaï, cheikh Mohammed ben Rachid Al-Maktoum, a indiqué que les revenus du tourisme avaient bondi à 5 milliards de dollars au premier semestre 2022, tablant sur une "forte performance cet hiver".

Avant la pandémie, Dubaï a reçu à elle seule près de 16 millions de touristes en 2019 contre 5,51 millions l'année suivante et 7,3 millions l'année dernière. Outre "l'avantage d'être une destination touristique majeure", l'émirat se distingue par rapport aux autres villes du Golfe par "des normes sociales plus souples sur certains aspects culturels, comme la consommation d'alcool ou les codes vestimentaires", souligne James Swanston de Capital economics.

Au Qatar, en temps normal, la vente d'alcool est limitée à un magasin gouvernemental et une trentaine de bars et restaurants d'hôtels. Les organisateurs ont tenté la semaine dernière de rassurer les fans en annonçant que des stands de bière ouvriraient pendant quelques heures autour des stades et dans la principale fan zone de la Fifa à Doha.