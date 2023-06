"La fièvre du jeu" : plongée dans l’industrie des jeux d’argent

Damien, Christophe, Julien et Rosalie n’ont rien en commun sauf leur rêve de remporter le jackpot. Ces férus de jeux d’argent font partie des millions de parieurs qui tentent leur chance chaque semaine. Le reportage La fièvre du jeu nous plonge dans les coulisses de cette industrie et dans l’intimité des joueurs. Une enquête à retrouver sur Tipik ce mardi à 20h05, et en replay sur Auvio.

Damien est coach sportif, et la plupart de son temps libre, il le passe aux courses de chevaux. Le turfiste parie quatre à cinq fois par semaine et passe une heure et demie par jour pour préparer ses statistiques. Pour Damien, les courses sont une affaire de famille. Il a 10 ans lorsqu’il découvre avec son père, le cheval Ourasi, qui devient cette année-là une "légende du trot" en remportant le Grand Prix d’Amérique pour la quatrième fois consécutive, un record. "C’est à ce moment que j’ai été piqué par la passion des courses".

Pour le parieur, les courses hippiques, ce n’est pas "le monde du ticket à gratter ou du hasard", et pourtant, l’objectif de tous ces joueurs est le même : remporter le jackpot. Le reportage fièvre du jeu nous emmène au cœur de ces industries et nous fait découvrir qui sont ces férus de jeu d’argent. En quatre épisodes diffusés chaque mardi, du 13 juin au 4 juillet, l’enquête explore les sources du plaisir et des frissons que procurent les jeux, tout en dévoilant la psychologie des joueurs, des parieurs et des personnes dépendantes.

Ce premier épisode va à la rencontre des différents acteurs des jeux d’argent et de hasard. Devant la caméra, se succèdent Axelle, responsable de l’hippodrome de Clairefontaine, Christophe, grand gagnant de 4 millions il y a seize ans, Damien, notre féru de courses hippiques, Laurent, directeur de Casino, Julien, fou de machines à sous et Pierre et Rosalie, adeptes du poker qui vont participer au plus grand tournoi au monde à Las Vegas.

