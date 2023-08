La Fiesta City : le festival propose une nouvelle formule et fait le plein

Le festival verviétois a dû se réinventer à nouveau cette année en raison des travaux de réhabilitation de (notamment) la place du Martyr, toujours marquée par les stigmates des inondations de 2021, mais le public était bien présent pour découvrir une affiche diversifiée, proposant 38 concerts répartis sur 3 scènes… On vous dit tout !

Classic 21 a posé son studio près de la scène "Province de Liège", la plus importante qui accueillait Dr Buzz, Manu Lanvin & The Devil Blues, Thomas Frank Hopper, Machiavel et The Rubettes ce samedi 26 août, pour cette 19e édition du célèbre festival.

Et c’est donc le groupe belge Dr Buzz qui ouvrait le festival gratuit, sous un ciel tantôt ensoleillé, tantôt nuageux. Le français Manu Lanvin, fils du célèbre comédien Gérard, est le premier à nous accorder une interview, après un set puissant, quelque part entre Hendrix et AC/DC mais toujours blues. Le chanteur et guitariste aime la Belgique, parce que "les Belges ont parfaitement intégré la culture anglo-saxonne" selon lui, et qu’ils apprécient forcément plus sa musique qu’en France. Retour sur l’enfance du musicien, au micro de Jean-Paul Smismans.