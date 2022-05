La fibre optique arrive à Ensival et au centre de Verviers : les quartiers sinistrés seront reconnectés en premier

On a voulu privilégier des quartiers très impactés par les inondations.

Verviers est la deuxième commune où Unifiber installe la fibre optique. Pourquoi avoir choisi Verviers ? A cause des inondations, explique le directeur commercial d'Unifiber, Laurent Petit : "Verviers est la deuxième commune où nous allons installer le réseau de fibre optique. Cela fait partie de nos zones de déploiement, mais plus particulièrement Verviers a été impacté par les inondations. On a donc voulu contribuer à reconnecter des clients qui aujourd’hui encore n’ont pas internet. On a voulu privilégier des quartiers très impactés par les inondations. Et donc, c’est ces quartiers-là que nous allons reconnecter. C’est donc Ensival et le péricentre".

D’ici la fin de l’été, les premiers clients pourront être connectés à la fibre optique.

Et Laurent Petit d'ajouter : "Si on arrive à tenir notre planning, d’ici la fin de l’été, les premiers clients pourront être connectés à la fibre optique, au travers de l’opérateur Proximus. On est dans des vitesses de l’ordre de 10 à 100 fois supérieur au réseau traditionnel, en moyenne 1GB par seconde. Et donc cela permettra à une famille de pouvoir être connecté sur Teams ou sur Zoom. En même temps, quelqu’un pourrait streamer sur Netflix et avoir deux adolescents qui font du gaming à la maison".