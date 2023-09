"La fiancée du poète" de Yolande Moreau sacrée par le Festival du Film Grolandais

La comédie dramatique "La fiancée du poète", réalisée par Yolande Moreau, a reçu dimanche "l’Amphore d’Or", grand prix du Festival du Film Grolandais qui se tenait à Toulouse du 18 au 24 septembre.

"C’est un hymne roboratif à la débrouillardise pied-nickelé-esque, tu nous as bougrement émus", a commenté le comique belge et expert de l’entartage Noël Godin, âgé de 78 ans, en lui remettant son prix dans un cinéma d’art et d’essai de la Ville Rose.

Dans le film, Yolande Moreau incarne Mireille, une serveuse qui vit de petits larcins et qui prend trois colocataires hommes pour l’aider à entretenir la grande maison en bord de Meuse dont elle a hérité. "J’ai eu du plaisir à faire l’apologie de la triche, du mensonge, pour nous sauver un peu de cette vie qu’on nous impose quelques fois", a réagi la comédienne belge, ancienne star de la série des "Deschiens". Son film a également reçu "l’Amphore du peuple", le prix du public du festival.

En 2022, c’était la comédie japonaise "Extro" de Naoki Murahashi qui avait reçu l’Amphore d’Or du festival satirique, qui célèbre l’humour grinçant de l’émission "Groland", ce pays imaginaire popularisé par la chaîne Canal +. Le jury du Fifigrot composé de trois "Consuls" – Noël Godin, l’illustratrice Nine Antico et le réalisateur Patrick Bouchitey – a également décerné une "mention spéciale" à "La Vie selon Ann" de Joanna Arnow, une comédie qui raconte l’histoire d’une trentenaire new-yorkaise qui aime être soumise dans ses relations sexuelles.