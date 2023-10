"La fiancée du poète" de Yolande Moreau : "Remettons l’humain et l’art au centre de tout ce qui nous élève"

L’actrice et réalisatrice Yolande Moreau était l’invitée du FIFF le week-end dernier.

Dans "La fiancée du poète", qu’elle réalise, elle est Mireille, une femme qui a vécu un drame amoureux, et qui revient à la vie, après quelques péripéties, et un détour par la prison. Elle a hérité de la maison familiale, mais pour sa survie, elle en fait un lieu d’accueil et de convivialité. Elle l’ouvre à trois locataires un peu iconoclastes, un jardinier travesti, un sans-papier et un jeune étudiant des Beaux-Arts, qui a un don de copiste.

Yolande Moreau qui nourrit depuis toujours une passion pour Félicien Rops, met dans les mains du jeune faussaire, la "Pornocratès".

Rencontre avec Yolande Moreau…

"La fiancée du poète de Yolande Moreau, avec Grégory Gadebois, Sergi Lopez, Estéban, Thomas Guy et William Sheller. Un moment de bonheur dans une lumière majestueuse. Le film sortira le 15 novembre.