La FGTB se mobilise à Bruxelles contre la baisse du pouvoir d'achat : "Pour les bas salaires, c'est une catastrophe"

Selon le syndicat socialiste, l'écart salarial est de 22,7% entre les hommes et les femmes en Belgique. "Il s’explique d’une part par des positions différentes occupées par les femmes et les hommes sur le marché du travail, mais aussi par l’occupation à temps partiel de nombreuses femmes", explique le syndicat. Pour celui-ci, La répartition traditionnelle des rôles pousse les femmes, dès le plus jeune âge, dans une certaine direction.

C'est pourquoi la FGTB demande une revalorisation salariale des métiers essentiels ainsi qu'une diminution du temps de travail des hommes pour augmenter celui des femmes via une réduction collective du temps de travail. "Ceci permettrait de résoudre en grande partie le problème de l’inégalité au niveau du régime de travail, du salaire et de la conciliation vie privée et vie professionnelle", explique-t-il.