La FGTB Centre souhaite un plan d'actions syndicales "plus fort"

La FGTB Centre s'est réunie ce vendredi à Haine-Saint-Paul pour son 23e congrès statutaire interprofessionnel, reporté à cause de la crise du coronavirus. La régionale a procédé à l'élection de ses instances et a prolongé de quatre ans le mandat de Ahmed Ryadi comme secrétaire régional. Elle souhaite un plan d'actions "plus fort" face aux problèmes de pouvoir d'achat.

Le congrès a réuni près de 150 responsables syndicaux et délégués, représentant les affiliés de toutes les centrales de la régionale. Le président fédéral de la FGTB Thierry Bodson était également présent. Le syndicat a déterminé ses positions et son programme pour les prochaines années, à commencer par les actions régionales dans le secteur de l'énergie le 20 octobre et la grève générale le 9 novembre.

Ahmed Ryadi a été reconduit comme secrétaire régional tandis que Sabrina Gervasi, secrétaire régionale du Setca Centre, a été élue présidente.

"C'était l'occasion de remobiliser les troupes pour les combats que l'on va mener, nos militants sont prêts à relever les défis", a réagi Ahmed Ryadi après sa réélection. "Dans le Centre on a toujours été très combatifs. On a d'ailleurs profité de ce congrès pour dire que le plan d'actions en front commun ne va pas assez vite, assez fort, assez loin."