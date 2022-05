La Fêtes des Mères, une tradition qui fait le tour du monde .. à des moments différents

Au Népal, la Mata Tirtha Aunsi a lieu le dernier jour du mois de Baishakh (avril ou mai), soit le 4 mai cette année. Le " pélerinage des mères à la nouvelle lune " est organisé pour honorer les mères en vie et décédées.

Le deuxième dimanche de mai, les mamans sont célébrées dans près de 140 pays ! Parmi eux, le Brésil, où la " Dia das Mães " est la fête des mères mais aussi des grands-mères et même des belles-mères ! Pour l’occasion, les enfants chantent encore parfois la " Serenata ", une chanson d’amour filial… Le " Muttertag " allemand est jour de congé pour les mères qui se font servir et gâter par leurs enfants. Il demeure courant de faire une grande promenade en famille, avant de clôturer la journée par un bon dîner. Mais durant la seconde guerre mondiale, cette fête avait une saveur différente. A l’époque, des médailles d’or, d’argent et de bronze étaient remises aux mamans selon le nombre d’enfants qu’elles avaient mis au monde pour la patrie.

Le " Mors dag " existe au Danemark depuis 1929. Au pays de la Petite Sirène, les enfants offrent fleurs et chocolats à leur maman… comme en Suisse. Plus à l’est, en Hongrie, pour fêter la " Anyák Napját ", on va écouter un concert, voir une bonne pièce de théâtre… ou participer à une compétition sportive, en famille comme il se doit !