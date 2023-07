La Fête nationale : un événement à vivre en direct sur La Une avec Ophélie Fontana

Ce vendredi 21 juillet, La Une se met aux couleurs de la Belgique pour vous accompagner tout au long de cette journée de fête nationale, lors de laquelle nous célébrerons également le 10e anniversaire de l’entrée en fonction du roi Philippe. Ophélie Fontana, qui commentera cette année encore le défilé en direct, nous en dit plus sur les célébrations prévues pour l’occasion.

Le 21 juillet, jour de fête nationale, se tiendront à Bruxelles diverses festivités, ainsi qu’une cérémonie sur la place des Palais et le traditionnel défilé militaire et civil, à suivre en direct sur La Une à partir de 14h35. Une émission présentée par Ophélie Fontana, accompagnée cette année encore d’une équipe de spécialistes, spécialement invités pour commenter le déroulé de l’événement.

"Tout le monde n’est pas au fait de toute la chose militaire, donc on essaie de vulgariser", explique à ce propos la journaliste. "Par exemple quand on voit les troupes défiler et qu’on dit qu’une telle ou un tel est relié à tel détachement, on essaie aussi d’expliquer au-delà de ça ce que ces gens font au quotidien, ce qu’ils apportent à la Belgique dans leur rôle de militaire".

Mais ce défilé ne sera pas que militaire. Les membres de la défense seront également accompagnés de représentants des forces de l’ordre et des services d’aide à la population. "Là aussi, on a des gens qui viennent du secteur pour expliquer tout ce que ces gens font au quotidien. Pour ce qui est des policiers et des pompiers, on sait ce qu’ils font de manière générale, mais là on peut aller plus dans le détail, et expliquer à quoi sert le matériel parfois très spécifique qu’on voit à l’écran", poursuit Ophélie Fontana avant de conclure : "Le but c’est de permettre aux gens de comprendre ce que nos militaires et nos forces civiles font pour nous aider nous, citoyens".