La fête, le rock, la pop, ses joies, ses excès…

Fête : du latin festa dies, jour de fête. Une fête est une période de réjouissance collective destinée à célébrer quelque chose ou quelqu’un. Une fête c’est un ensemble de personnes qui se réunissent dans le but de s’amuser et de profiter.

La fête peut aussi devenir un devoir ou une obligation sociale, Noël ou les fêtes nationales. Le concept de fête existe depuis toujours, bacchanales, carnaval, orgies ont toujours été là ! Mais pourquoi les gens font la fête ? L’excitation qui en découle stimule notamment la production de dopamine, un neuromédiateur qui intervient dans la motivation, la prise de décision et la bonne humeur. Le mieux serait de la célébrer de manière saine et responsable, où chacun peut s’amuser sans mettre sa santé ou sa sécurité en danger. La fiesta, c’est un truc, on l’a ou on ne l’a pas ! Faire la fête a quelque chose de vital, un besoin irrépressible de relâcher la pression, une soupape de décompression. des artistes talentueux et une ambiance électrisante, nos rockers ont tendance à se donner corps et âme en soirée une fois de temps en temps, ou plus, parfois, même souvent, avec débauche et excès.

Avec Joe Jackson, Norah Jones, Bay City Rollers, Ramones, Eric Clapton, Thin Lizzy, Billy Idol, The Clash, Tom Waits, Elton John, Kaiser Chiefs, Scorpions, Lenny Kravitz, John Fogerty, Dave Edmunds, Van Morrison, Noel Gallagher’s High Flying Bird, Velvet Underground, Pulp, Led Zeppelin, Radiohead, Deep Purple, Bloc Party, David Bowie, Iggy Pop.