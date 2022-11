La fête du vrac du 17 au 26 novembre 2022 à Bruxelles et en Wallonie

L’Association ConsomAction organise la fête du vrac du 17 au 26 novembre 2022. Plus de 35 membres de ConsomAction proposent près de 60 activités partout en Wallonie et à Bruxelles.

Du 17 au 26 novembre 2022, le vrac se fête : un événement festif et vertueux qui souhaite promouvoir la consommation des produits sans emballage. Un peu partout en Wallonie et à Bruxelles, les épiciers vrac, les commerces bios ainsi que les fournisseurs durables et bio invitent les consommateurs à venir découvrir leur boutique, goûter leurs produits, tester un autre mode de consommation, qui se veut à la fois social et durable.

Près de 60 activités (dégustations, rencontres producteurs, ateliers pratiques, concours, réductions, visites guidées) à découvrir sur le site www.jepasseauvrac.be.

Soutenir l’économie belge et locale qui souffre de la crise

Selon Statbel, 1,9 milliard de tonnes de déchets d’emballages sont jetées chaque année en Belgique, le vrac pourrait changer cette tendance.

Le secteur du vrac qui avait le vent en poupe avant la crise du Covid, connaît aujourd’hui une croissance ralentie par rapport aux années précédentes. Au travers de cette action, les acteurs veulent rappeler aux consommateurs que faire ses courses dans les épiceries vrac, c’est notamment soutenir directement l’économie belge et locale :