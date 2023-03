La Fête du Court Métrage revient avec une deuxième édition du 15 au 21 mars

La deuxième édition de la Fête du Court Métrage se tiendra du mercredi 15 mars au mardi 21 mars, a fait savoir lundi le Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans un communiqué. Comme l'année dernière, l'événement se déclinera aussi bien dans les salles obscures qu'à la télévision et en streaming.

La soirée d'ouverture se déroulera au Cinéma Galeries le 14 mars. Ensuite, plus d'une trentaine de séances de courts métrages de tous les genres cinématographiques seront programmées un peu partout en Wallonie et à Bruxelles pendant sept jours.

Outre les salles de cinéma, les centres culturels, mais aussi les médiathèques, entre autres, projetteront les différentes réalisations. Bien que le festival débute officiellement le 15 mars, les organisateurs ont prévu, dès mercredi, la diffusion de quelques œuvres en avant-programme au cinéma, mais également en streaming. Ainsi, une sélection de quatre courts métrages réalisés par ou avec Bérangère Mc Neese, marraine de cette deuxième édition, sera disponible en "avant-goût" en streaming, a indiqué l'organisation.

Du 15 au 21 mars, cette Fête du Court Métrage proposera gratuitement, et toujours en streaming, sept programmes (de courts métrages) quotidiens lié à la comédie, avec une thématique différente par jour, comme l'amour vache, les comédies kafkaïennes et musicales, les courts métrages saignants ou encore l'amitié. De plus, quatre autres productions "de genres très différents" seront au rendez-vous "dans le cadre d'un programme spécialement dédié au jeune public et aux enseignants".

L'événement prendra également place à la télévision le 15 mars avec "Tout Court" diffusé sur la Trois et une nuit dédiée sur Be Ciné, avec la retransmission de dix courts métrages à partir de 23h20. La Fête du Court Métrage remplace Le Jour le Plus Court, rendez-vous de la Fédération Wallonie-Bruxelles organisé de 2014 à 2020 et dédié au court métrage.