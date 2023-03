La Fête du Court Métrage : en salles, en streaming et en télé !

Près de 30 séances de courts métrages sont programmées partout en Wallonie et à Bruxelles du mercredi 15 au mardi 21 mars. Entre les différents genres de courts métrages – de l’animation à la fiction en passant par les documentaires et des films plus expérimentaux, il y en aura pour tous les publics, petits et grands. Plusieurs cinémas présentent par ailleurs un court métrage en avant-programme de certaines séances de longs métrages, comme au bon vieux temps !