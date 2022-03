La Fête du Court Métrage débarque du 16 au 22 mars dans les salles, en ligne et TV

Près de 25 séances de courts métrages sont programmées dans 14 communes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tant bruxelloises (6 communes) que namuroises (Gembloux), mais aussi dans le Hainaut (Ath, Charleroi, Mons, Quiévrain) et en terre liégeoise (Malmedy, Waimes, Liège). Trois histoires de Cowboy et Indien, le nouveau programme de courts métrages des parrains de cette 1re édition Vincent Patar et Stéphane Aubier, est notamment à l’affiche dans plusieurs salles.