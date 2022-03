La Fête du Court Métrage est l’une des opérations de promotion du cinéma belge francophone initiée et menée par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel. Elle vise à porter un éclairage sur la richesse et la diversité du court métrage en Fédération Wallonie-Bruxelles. Après 7 éditions du Jour le Plus Court fin décembre, l’opération a changé de nom et de date en 2022.



La programmation complète de la Fête du Court Métrage est à sur feteducourt.be.