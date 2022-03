La Fête du court, du 16 au 22 mars

PROGRAMME EN SALLES



Près de 25 séances de courts métrages sont programmées dans 14 communes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tant bruxelloises (6 communes) que namuroises (Gembloux), mais aussi dans le Hainaut (Ath, Charleroi, Mons, Quiévrain) et en terre liégeoise (Malmedy, Waimes, Liège). Trois histoires de Cowboy et Indien, le nouveau programme de courts métrages des parrains de cette 1re édition Vincent Patar et Stéphane Aubier, est notamment à l’affiche dans plusieurs salles.



LA FÊTE DU COURT EN LIGNE

50 courts métrages sont disponibles gratuitement sur feteducourt.be, célébrant notamment les 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De Travellinckx (Bouli Lanners – 1999) à Harpya (Raoul Servais – 1979), en passant par Avant les Mots (Joachim Lafosse – 2010), Noël au Balcon (Martine Doyen – 1997), L’amant de Maman (Rémy Belvaux – 1987), Youssouf le souffleur (Lia Bertels – 2011) ou Le Réveil (Marc-Henri Wajnberg – 1995), il y en a pour tous les goûts, tous les âges et tous les genres. Au programme, 10 animations, 31 fictions et 9 documentaires emblématiques du cinéma belge dans sa version courte, dont près de la moitié réalisés par des réalisatrices.

La Fête du Court Métrage est l’une des opérations de promotion du cinéma belge francophone initiée et menée par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel. Elle vise à porter un éclairage sur la richesse et la diversité du court métrage en Fédération Wallonie-Bruxelles. Après 7 éditions du Jour le Plus Court fin décembre, l’opération a changé de nom et de date en 2022.



La programmation complète de la Fête du Court Métrage est à sur feteducourt.be.