La Fête des Voisins célèbre ses 20 ans : voici 3 activités originales à faire en cette journée particulière

Mais d’où vient cette journée ? La Fête des Voisins explique que tout a commencé en 1999 en France. Atanase Périfan (dirigeant d’associations et conseiller municipal Les Républicains à Paris) et l’Association "Paris d’amis" lancent l’opération "Immeubles en Fête". Le slogan : Pas de quartier pour l’indifférence !. L’objectif principal est de renforcer les liens de proximité.

C’est en 2003 que la première édition "d’Immeubles en Fête" est lancée en Région bruxelloise, dans le cadre de la Journée européenne des voisins. Le succès est immédiat : plus de 10.000 Bruxellois.e.s participent à l’opération. L’année suivante, de nombreux et nombreuses intervenant.e.s parrainent l’opération, ce qui permet à la deuxième édition de s’étendre au niveau national.

Vingt ans plus tard, la journée a su traverser les décennies et les générations. Elle est plus importante que jamais. En Belgique, les derniers chiffres de Statbel sont éloquents : dans plus de 90% des villes et communes, les personnes isolées constituent désormais le type de ménage le plus fréquent. C’est dix fois plus qu’au début des années 1990. En d’autres termes, un "ménage" belge sur trois est composé d’une seule personne, c’est dix fois plus qu’il y a trente ans.