La Fête des plantes de Locon célébrera ces 18 et 19 mars le mariage des légumes et des vivaces

Créer une fête des plantes implique de s’insérer dans une succession dense d’événements. Les pépinières de référence ont un agenda serré d’expositions, tant en Belgique qu’en France. Locon a eu la bonne idée de se placer en haut du calendrier, 4 semaines avant le rendez-vous à Enghien et 5 semaines avant celui de Celles. A l’heure où le jardin se réveille, voilà l’occasion d’effectuer de premières plantations et de permettre aux plantes de débuter leur reprise. Elles prennent une longueur d’avance par rapport aux sécheresses du printemps et de l’été.