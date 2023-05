"La fête des mères": un film choral sur les différents visages de la maternité

Pour autant, le film n’a pas vocation à idéaliser la figure maternelle. L’objectif, ici, est plutôt de dresser un tableau général, montrant aussi bien les difficultés des relations mère-fille et mère-fils que le rapport complexe que certaines femmes peuvent avoir vis-à-vis de la maternité.

À cet égard, le personnage incarné dans ce film par Audrey Fleurot est très intéressant, puisqu’il s’agit d’une présidente de la République souffrant d’un baby-blues… Une proposition pour le moins audacieuse, ayant pour but de mettre en évidence "la dualité entre la fonction et la maternité". En effet, pour Marie-Castille Mention Schaar, "on est loin d’offrir les conditions et les moyens pour qu’une femme puisse concilier maternité et carrière sans compromis ni d’un côté, ni de l’autre, et on a encore beaucoup de progrès à faire sur le partage des rôles".

Au-delà de mettre à l’honneur les mamans, ce film est donc porteur de plusieurs messages donnant matière à réflexion, tout en mettant en scène des personnalités touchantes et attachantes.