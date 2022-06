La Fête de la musique rythmera la vie en Fédération Wallonie-Bruxelles de vendredi à mardi

Thomas Frank Hopper amènera sa guitare samedi soir au Chez Bobii à Haut-Ittre pour une session blues/rock. Il y aura aussi à voir ce soir-là dans le Brabant-wallon le jazzman Gregory Houben à la Grange de la Ferme du Biéreau à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Dans la province de Liège, il y aura notamment samedi un rendez-vous à Marchin, auquel Roscoe et La Jungle donneront des accents rock, et un autre à Visé avec le trio instrumental Under The Reefs Orchestra et le collectif bruxellois indie rock Great Mountain Fire.

Toutes les infos sur ces cinq journées et sur le programme complet sont à retrouver sur le site de la Fête de la musique.