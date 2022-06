La Fête de la musique résonnera partout en Wallonie

Evénement incontournable, la Fête de la Musique est une fête qui se déroule dans une centaine de pays, et qui est fabuleusement gratuite.

Chez nous, les délicieuses jeunes femmes de Juicy sont au programme, ainsi que Josy and The Pony c'est-à-dire le groupe de Fanny Gillard ou encore Sttellla, Mister Cover, L’Or du Commun et des dizaines et des dizaines d’excellents groupes impossibles à énumérer dans leur totalité tellement ils sont nombreux.

De la pop, du rap, du français, mais aussi plein de classique et de découvertes : du 17 au 21 juin, la Fête de la Musique, c’est vraiment de tout, partout, pour tous !