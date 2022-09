La fête de la fédération Wallonie Bruxelles

Vous n’avez aucune excuse pour ne pas fêter la Fédération Wallonie Bruxelles ! 50 ans que cette riante institution fait de son mieux pour que notre vie de Belges francophones soit un peu bonne. Comme chaque année, il y a une énorme soirée de concerts sur la Grand-Place de Bruxelles ; mais la fête est partout !

Le 23 septembre, Zes Switch et ses comparses feront vibrer le Belvédère à Namur ; la veille, Liège se sera écarquillé devant Alek et les Japonaises… La programmation est richissime et variée; et surtout, elle se passe fatalement près de chez vous.